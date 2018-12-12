Виктория Лопырева беременна. И рассказала об отце своего ребенка

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева впервые рассказала о своей беременности и о новом возлюбленном.

"Он непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Я за свою жизнь дала много интервью и часто отвечала на вопрос о том, каким должен быть настоящий мужчина. Говорила, что сильным духом, умным и великодушным. Такого и встретила". - приводит слова Лопыревой newstarrussia в Инстаграме. призналась модель.



Светская львица подтвердила слухи о своем интересном положении, признавшись, что будет рада и мальчику, и девочке.

"Я вообще не совсем "правильная" беременная, потому что самый сложный период пришелся на чемпионат мира. Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки... Запомню этот чемпионат не только из-за прекрасной игры нашей сборной! Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать. Никакой специальной подготовки тоже не было. Думала раньше: вот закончится чемпионат, отдохну после трехлетнего марафона, тогда и подумаю о ребенке. Но многое за нас решает Господь", - заявила Лопырева.