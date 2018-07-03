Виктор Классон: "Приятно, что партнеры по "Краснодару" поздравляют после каждой победы"

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон после победы над Швейцарией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:0) отметил, что его партнеры по "Краснодару" поздравляют с каждой победой.

- Сегодня у Швеции была крутая поддержка, - отметил Классон, - спасибо огромное болельщикам! Это было очень важно для нас. Осознание победы пришло только после финального свистка - наше преимущество было минимальным и могло произойти все, что угодно. Пока игра не закончилась, я не чувствовал, что мы справились с задачей. Приятно, что партнеры по "Краснодару" поздравляют меня после каждого успеха, но сегодня телефон еще не брал в руки, так что не знаю, кто именно написал.

В чем разница между Швецией со Златаном в составе и без него? Думаю, ожидания от нашей команды стали ниже после ухода из сборной Ибрагимовича, но я не играл вместе с ним, поэтому мне сложно судить. Сейчас мы очень сильны, бьемся друг за друга, и это главное. Это наш путь. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь