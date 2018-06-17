Виктор Булатов: "С такой игрой Германия может не выйти из группы"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов поделился впечатлениями от матча ЧМ-2018 Германия - Мексика (0:1). Он считает, что немцы могут не выйти из группы.

– Меня уже последние товарищеские матчи настораживали – натужные победы, поражение от Австрии… Казалось, начнется чемпионат мира, и немцы раскочегарятся. Но этого не произошло. С такой игрой даже из группы могут не выйти!

- Вы серьезно?

– Абсолютно. Вспомните матч Португалия – Испания. Космический футбол, сумасшедшие скорости, никто из игры не выпадал. Германия на этом фоне выглядит, мягко говоря, неубедительно. Сегодня и ничью-то не заслужила. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью – здесь.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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