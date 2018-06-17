Виктор Булатов: "С такой игрой Германия может не выйти из группы"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов поделился впечатлениями от матча ЧМ-2018 Германия - Мексика (0:1). Он считает, что немцы могут не выйти из группы.
– Меня уже последние товарищеские матчи настораживали – натужные победы, поражение от Австрии… Казалось, начнется чемпионат мира, и немцы раскочегарятся. Но этого не произошло. С такой игрой даже из группы могут не выйти!
- Вы серьезно?
– Абсолютно. Вспомните матч Португалия – Испания. Космический футбол, сумасшедшие скорости, никто из игры не выпадал. Германия на этом фоне выглядит, мягко говоря, неубедительно. Сегодня и ничью-то не заслужила. (Александр КРУЖКОВ)
Полная версия интервью – здесь.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/germaniya-meksika-0-1-chempionat-mira-17-iyunya-2018-mnenie-eksperta-1422592/
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