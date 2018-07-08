"Вида - не политик. Он не хотел провоцировать русских людей". Хорватский журналист о словах в поддержку Украины

Томислав Дасович, корреспондент загребского издания Vecernji List, прокомментировал "СЭ" высказывания защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который вместе с экс-партнером по национальной команде Огненом Вукоевичем записал ролик после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, пен. - 4:3), в котором они выкрикнули: "Слава Украине!"

- Думаю, что Вида хорошо объяснил, что хотел сказать этим видео, - отметил Дасович. - У него не было никакого желания провоцировать русских людей, совсем нет!



Он много лет жил в Украине, возможно, Домагой собирался показать, насколько важной частью его жизни стал украинский период карьеры. Вида не политический деятель, никогда им не был.



Уверен, что защитник восхищается добротой и гостеприимством, которое он и его его товарищи по сборной Хорватии ощущают в России. (Игорь НОВИКОВ)

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)



Хорваты не стали извиняться за слова Виды об Украине //

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