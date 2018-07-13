Венсан Компани: "Сборная Бельгии намерена занять 3-е место"

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани рассчитывает на победу над Англией в матче за 3-е место чемпионата мира-2018. Он рассчитывает превзойти достижение бельгийских футболистов.

– Мы намерены действовать с максимальной отдачей и завоевать третье место на ЧМ-2018, – цитируют "Известия" Компани. – Мы гордимся, что сумели повторить достижение наших великих предшественников. Теперь сделаем все, чтобы их превзойти.

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)

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