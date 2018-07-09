Вениамин Мандрыкин: "С хорватами, казалось, будет психологически легче, чем с Испанией"

Бывший вратарь сборной России и ЦСКА Вениамин Мандрыкин в интервью "СЭ" сказал, что не сомневался в выходе национальной команды в плей-офф чемпионата мира. По мнению экс-голкипера, подопечные Станислава Черчесова могли выйти в финал домашнего турнира.

– Что Россия так высоко забралась на этом чемпионате – чудо?

– Неожиданность. До чемпионата я ждал 1/8. Не больше. Выходить из этой группы надо было – сто процентов. Посмотрел, на кого попадаем – либо на Испанию, либо на Португалию. Думаю, скорее всего, не пройдем. С другой стороны – дома мы вообще никому не должны уступать. За последние шесть лет кому мы проиграли дома? Германии 0:1, больше не помню. Вот с хорватами, мне казалось, придется легче психологически, чем с Испанией. Думал, Россия должна сыграть в финале.

– Ого.

– Весь расклад под это. Нам попадались такие слабые команды! Вот хорваты – они же рас…яи. Им даже режим нарушать не надо, сами расслабятся. Хотя до чемпионата мира мне хотелось, чтоб финал был Хорватия – Бельгия. (Юрий ГОЛЫШАК)

Полная версия интервью Вениамина Мандрыкина

Команда гордости нашей // До встречи на Евро-2020. Мы там сможем пошуметь //

Спасибо, парни. Вы – лучшие // Чемпионы наших сердец

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь