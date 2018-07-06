Варди пропустил тренировку сборной Англии и может не сыграть со Швецией

Форвард сборной Англии Джейми Варди пропустил тренировку команды, сообщает Sky Sports. Также сообщается, что под вопросом и его участие в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Швеции.
Англичанин участвовал только в разминке. Если Англия выйдет в полуфинал, он, вероятно, сможет сыграть.
Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/