Варди обвинил Ходжсона в провале на Евро-2016

Нападающий сборной Англии Джейми Варди отметил, что в поражении от Исландии (1:2) в 1/8 финала Евро-2016 виноват тренерский штаб Роя Ходжсона. Форвард подчеркнул, что такая ситуация не повторится во время чемпионата мира-2018.

- То поражение от Исландии на Евро было падением на дно, - приводит Dayli Mail. - Не думаю, что мы хорошо подготовились к той игре. Когда Исландия повела в счете, мы не знали, что нужно делать. Мы были ужасно подготовлены.

Мы даже не рассматривали сценарий, при котором исландцы поведут в счете. К счастью, сейчас все иначе.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу