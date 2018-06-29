Валерий Карпин: "ВАР уже принес пользу. Без него по ошибке в 1/8 финала могла оказаться Германия"

Бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин доволен уровнем игры на ЧМ-2018. По его словам, всем фаворитам на турнире приходится очень непросто.

– Я получаю удовольствие от чемпионата мира на родной земле, доволен организацией, стадионы полны, – цитирует Marca Карпина. – Никаких жалоб не поступало. ВАР приносит много пользы. Если бы не он, то результаты уже могли быть иными. Например, гол Кореи в ворота Германии был бы отменен, и тогда, возможно, мы бы увидели Германию в 1/8 финала из-за ошибки судьи. В футболе всегда интересно наблюдать, когда проблемы у фаворита. Никому легко победы не даются.

На чемпионате мира нет слабых сборных. И все хорошо защищаются. Да, некоторые звезды приехали уставшими. Но это не оправдание. Все примерно в равных условиях. Почти все футболисты больших команд провели тяжелый сезон в чемпионатах и еврокубках. Всем победы даются тяжело, потому что все команды научились обороняться и боятся проигрывать. Многое зависит от подготовки.

Кто дойдет до финала? Я фаворитами вижу те же сборные, что и раньше. За исключением Германии. Это Бразилия, Бельгия и Испания.

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