Валерий Карпин: "Да, у сборной Нигерии нет Месси, но как команда африканцы симпатичнее"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, который сейчас возглавляет "Ростов", в интервью "СЭ" отметил, что ему больше на чемпионате мира-2018 симпатична сборная Нигерии, чем команда Аргентины. Также он добавил, что не болеет ни за кого на мировом первенстве.

– Вы вообще переживали за аргентинцев? В случае неудачи ЧМ покинула бы одна из его главных звезд – Месси.

– Ну и что? От этого кто-то умер бы? Скорее, больше жаль Нигерию – да, у нее нет такого как Лео, но как команда африканцы симпатичнее.

– В таком случае, за кого будете болеть в паре Франция – Аргентина в 1/8 финала?

– Ни за кого. Я болею за "Ростов". (Вячеслав КОРОТКИН)

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