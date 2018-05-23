Валерий Карпин: "Чемпионат мира даст толчок к развитию футбола в России"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин уверен, что Россия хорошо проведет чемпионат мира-2018, так как у организаторов есть опыт работы в больших турнирах. Также специалист отметил, что новая инфраструктура поможет футболу в России выйти на новый уровень.

– Чемпионат мира, который проводится в нашей стране, даст толчок к развитию футбола. Прежде всего, естественно, мы говорим про инфраструктуру, – сказал Карпин в интервью "Спутнику". – Таких стадионов в России, если бы чемпионата мира не было в нашей стране, не было бы еще лет сто. Это поможет чемпионату России, да и вообще стране выйти на другой уровень.

Уверен на сто процентов, что Россия достойно примет чемпионат мира. Не первое подобное событие в нашей стране происходит. И каждый раз можно было говорить, что с какими-то трудностями сталкивались. Якобы что-то не достроено, в сроки не уложились. Но в конце концов, все происходит на высшем уровне.

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Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи