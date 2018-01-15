Валерий Газзаев: "Со стороны зарубежных СМИ идет грязная и оголтелая пропаганда по отношению к нашему футболу"

Бывший главный тренер сборной России, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев считает, что статьи в зарубежных СМИ о российском футболе обусловлены завистью. Он напомнил, что Россия опередила Англию в борьбе за право проведения чемпионата мира-2018, после чего британские СМИ постоянно атакуют нашу страну.

- Никто такие "вбросы" остановить не сможет, - сказал Газзаев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале. - С 2010 года, когда Россия получила право на то, чтобы проводить чемпионат мира, СМИ, особенно британские, постоянно вбрасывают информацию то про болельщиков, то еще про что-то.

Потом было Евро-2016, когда английские болельщики спровоцировали драку с нашими поклонниками. Они топтали наш флаг, когда Василий Березуцкий сравнял счет в матче Россия - Англия (1:1). Каждый нормальный человек, патриот своей страны этого не допустит. Англичане упустили право принять чемпионат мира, с тех пор идет грязная и оголтелая пропаганда по отношению к нашему футболу.

Как можно было написать, что сборная России планирует принимать допинг? Откуда вы знаете, что я планирую делать завтра? Это же глупости! Как можно верить такой информации, которая идет от СМИ? Надо спокойно готовиться к чемпионату мира. Кубок конфедераций все показал. После турнира не было ни одного отрицательного отзыва ни от сборных, ни от руководителей ФИФА. В свое время наш классик Михаил Салтыков-Щедрин сказал мудрую вещь: "Самый страшный человеческий порок - зависть и лицемерие". Вот это и проявляется по отношению к нашей стране сейчас.

Валерий Газзаев: "Провокации британских СМИ перед ЧМ говорят о зависти к нам"