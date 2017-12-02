Вахид Халилходжич: "Жеребьевка могла быть и хуже"

Главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич доволен жеребьевкой ЧМ-2018. Его команда попала в группу к Польше, Сенегалу и Колумбии.

– Все могло быть хуже, – цитирует AFP Халилходжича. – Мы могли оказаться в более суровой компании. А в такой группе у каждой команды есть свои преимущества. Первый матч с Колумбией будет решающим. Сенегал я знаю хорошо. Важно будет найти способ борьбы против игроков почти двухметрового роста. У Польши есть один из лучших форвардов мира – Левандовски. У нас есть семь месяцев, чтобы лучшим образом подготовиться.