В суд направлено дело о хищении 752 миллионов рублей, выделенных на подготовку стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

Генеральная прокуратура РФ на своем сайте сообщила о направлении в суд дела о хищении 752 миллионов рублей. Они были выделены на подготовку стадиона, принимавшего матчи ЧМ-2018 в Калининграде.

Сообщается, что заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Амира Кушхова и Сергея Трибунского. Им инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, исполняющий обязанности директора ГКУ Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" Кушхов и ведущий инженер но надзору за строительством Трибунский вступили в сговор с участниками преступного сообщества ООО "Группа "Сумма", созданного братьями Магомедовыми - генеральным директором ОАО "ГлобалЭлектроСервис", руководителем дирекции по строительству объектов Востока ОАО "ГЭС" и директором дочерней компании ООО "УПТК". Указано, что они решили присвоить средства, выделенные на подготовку стадиона в Калининграде.

Как сообщает Генпрокуратура, подозреваемые предоставили недостоверные сведения о об объемах, стоимости и соответствии работ проектной документации. На их основании ОАО "ГЭС" были перечислены более 752 миллиона рублей, которые соучастники похитили.