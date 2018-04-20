В "Сокольниках" к ЧМ-2018 появится огромная вувузела

В московском парке "Сокольники" установят арт-объект "Огромная вувузела", сообщает mskagency.ru. По словам директора парка Андрея Лапшина, размеры вувузелы будут большими, и парк подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса.
- В преддверии чемпионата мира по футболу в парке появится арт-объект "Огромная вувузела", благодаря которому у посетителей парка будет больше возможностей сделать оригинальные фотографии, - сказал Лапшин.
Вувузелы (большие трубы длиной до метра) стали широко известными благодаря ЧМ-2010 в ЮАР, на матчах которого болельщики регулярно их использовали.
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баламошка
Знаменитый русский музыкальный инструмент. Балалайка, подвинься! P.S. Стыдна((
11:30 20 апреля