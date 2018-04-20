08:33 20 апреля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В "Сокольниках" к ЧМ-2018 появится огромная вувузела

1

В московском парке "Сокольники" установят арт-объект "Огромная вувузела", сообщает mskagency.ru. По словам директора парка Андрея Лапшина, размеры вувузелы будут большими, и парк подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса. 

- В преддверии чемпионата мира по футболу в парке появится арт-объект "Огромная вувузела", благодаря которому у посетителей парка будет больше возможностей сделать оригинальные фотографии, - сказал Лапшин. 

Вувузелы (большие трубы длиной до метра) стали широко известными благодаря ЧМ-2010 в ЮАР, на матчах которого болельщики регулярно их использовали.

Свежие новости о чемпионате мира по футболу //
Когда пройдет чемпионат мира по футболу

Дополнительная информация

http://www.mskagency.ru/materials/2773394

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Знаменитый русский музыкальный инструмент. Балалайка, подвинься! P.S. Стыдна((

11:30 20 апреля

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!