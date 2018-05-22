В Сочи на 10 дней отключили дневное вещание из-за украшения телебашни гирляндами к ЧМ-2018

Краснодарский радиотелевизионный передающий центр в Сочи с 21 по 31 мая ограничил трансляцию телеканалов и радиостанций, сообщает "Интерфакс". В течение этих десяти дней прекращается теле- и радиовещание с 9.00 до 18.00 в связи с украшением телебашни к чемпионату мира-2018.

- С 21 по 31 мая на телебашне проводятся технические работы по монтажу светодиодных гирлянд, которые будут создавать праздничные образы в период проведения в Сочи матчей чемпионата мира по футболу, - пояснил начальник передающей станции Сочи Владимир Лукьянов. - Они смогут передавать любые образы. Если будет разрешение, то будем транслировать и матчи.

Официальное открытие вышки с гирляндами состоится 13 июня.

Сочи примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня), а также игру 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (7 июля).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей