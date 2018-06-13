В преддверии ЧМ-2018 проверили качество российского пива

Роскачество по поручению правительства России проверило светлое фильтрованное пиво на российском рынке в преддверии чемпионата мира по футболу, информирует roskachestvo-beer.ru. Было проверено 40 образцов напитка. Как отмечается, ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусу.

При этом в ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного "синтетического" продукта, который был бы сделан экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта. Стоимость продукции составляла от 67 до 260 рублей за литр.

В Роскачестве также отметили, что естественный способ производства пива является самым дешевым, и производителю готовить "порошковое" пиво нецелесообразно и экономически невыгодно.

Исследование проводилось с привлечением дегустационной комиссии, в которую вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций и аттестованные органолепты.