00:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В последний раз страна-хозяйка подходила к ЧМ без побед 84 года назад


В четырех товарищеских матчах, предваряющих домашний чемпионат мира, сборная России добилась одной ничьей при трех поражениях. Ранее только две команды подходили к турниру, не имея побед в календарном году.

В 1930 году сборная Уругвая сыграла вничью с аргентинцами (1:1), а в 1934-м команда Италия уступила австрийцам (2:4). Больше всего побед одержали англичане в 1966-м и южноафриканцы в 2010-м. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как хозяева чемпионатов мира проводили товарищеские матчи в год турнира 

Год

Страна-хозяйка

И

В

Н

П

М

1930

Уругвай

1

0

1

0

1-1

1934

Италия

1

0

0

1

2-4

1938

Франция

3

2

0

1

13-8

1950

Бразилия

5

3

1

1

12-9

1954

Швейцария

3

1

1

1

9-9

1958

Швеция

1

1

0

0

3-2

1962

Чили

не проводила матчей

 -

 -

 -

 -

1966

Англия

8

7

1

0

20-5

1970

Мексика

9

3

4

2

10-7

1974

ФРГ

5

3

1

1

9-2

1978

Аргентина

6

5

0

1

13-5

1982

Испания

3

2

1

0

6-1

1986

Мексика

5

3

0

2

6-5

1990

Италия

2

1

1

0

1-0

1994

США

17

5

8

4

22-18

1998

Франция

4

1

2

1

4-4

2002

Корея

14

3

6

5

15-14

 

Япония

7

3

3

1

9-8

2006

Германия

5

3

1

1

17-7

2010

ЮАР

11

7

4

0

26-6

2014

Бразилия

3

3

0

0

10-0

2018

РОССИЯ

4

0

1

3

2-8

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