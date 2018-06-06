В последний раз страна-хозяйка подходила к ЧМ без побед 84 года назад

В четырех товарищеских матчах, предваряющих домашний чемпионат мира, сборная России добилась одной ничьей при трех поражениях. Ранее только две команды подходили к турниру, не имея побед в календарном году.
В 1930 году сборная Уругвая сыграла вничью с аргентинцами (1:1), а в 1934-м команда Италия уступила австрийцам (2:4). Больше всего побед одержали англичане в 1966-м и южноафриканцы в 2010-м. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как хозяева чемпионатов мира проводили товарищеские матчи в год турнира
|
Год
|
Страна-хозяйка
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
1930
|
Уругвай
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1-1
|
1934
|
Италия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2-4
|
1938
|
Франция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
13-8
|
1950
|
Бразилия
|
5
|
3
|
1
|
1
|
12-9
|
1954
|
Швейцария
|
3
|
1
|
1
|
1
|
9-9
|
1958
|
Швеция
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3-2
|
1962
|
Чили
|
не проводила матчей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1966
|
Англия
|
8
|
7
|
1
|
0
|
20-5
|
1970
|
Мексика
|
9
|
3
|
4
|
2
|
10-7
|
1974
|
ФРГ
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9-2
|
1978
|
Аргентина
|
6
|
5
|
0
|
1
|
13-5
|
1982
|
Испания
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6-1
|
1986
|
Мексика
|
5
|
3
|
0
|
2
|
6-5
|
1990
|
Италия
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1-0
|
1994
|
США
|
17
|
5
|
8
|
4
|
22-18
|
1998
|
Франция
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-4
|
2002
|
Корея
|
14
|
3
|
6
|
5
|
15-14
|
|
Япония
|
7
|
3
|
3
|
1
|
9-8
|
2006
|
Германия
|
5
|
3
|
1
|
1
|
17-7
|
2010
|
ЮАР
|
11
|
7
|
4
|
0
|
26-6
|
2014
|
Бразилия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
10-0
|
2018
|
РОССИЯ
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2-8
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