В последний раз страна-хозяйка подходила к ЧМ без побед 84 года назад

В четырех товарищеских матчах, предваряющих домашний чемпионат мира, сборная России добилась одной ничьей при трех поражениях. Ранее только две команды подходили к турниру, не имея побед в календарном году.

В 1930 году сборная Уругвая сыграла вничью с аргентинцами (1:1), а в 1934-м команда Италия уступила австрийцам (2:4). Больше всего побед одержали англичане в 1966-м и южноафриканцы в 2010-м. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как хозяева чемпионатов мира проводили товарищеские матчи в год турнира