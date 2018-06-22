В последний раз Аргентина не выходила из группы, когда Месси было 15 лет

Сборная Аргентины потерпела поражение от Хорватии (0:3) в групповом турнире чемпионата мира-2018. Аргентинцы за два тура набрали 1 очко и рискуют не попасть в 1/8 финала.

Если в пятницу Исландия​ обыграет Нигерию, то команда Хорхе Сампаоли сможет при удачном для себя варианте только догнать исландцев по очкам. В последний раз Аргентина не выходила из группы на чемпионате мира-2002 в Японии и Корее. Тогда нынешнему лидеру сборной Лионелю Месси было 15 лет.

В 2002 году Аргентина набрала 4 очка - уступила Англии (0:1), сыграла вничью со Швецией (1:1) и обыграла Нигерию (1:0). Из группы вышли англичане и шведы.

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