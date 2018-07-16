В отношении выбежавших на поле "Лужников" участников Pussy Riot возбуждены дела

ГУ МВД России по г. Москва сообщило, что в отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле во время финала ЧМ-2018, возбуждены дела об административных правонарушениях. В воскресенье на поле "Лужников" выбежали трое девушк и молодой человек. Они были сразу задержаны стюардами.

Дела возбуждены по статьям КоАП РФ 20.31 ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") и 17.12 ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов").

Напомним, в финале сборная Франции обыграла Хорватию (4:2). Французы во второй раз выиграли чемпионат мира.