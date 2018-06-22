В отеле сборной России в Самаре будут предприняты особые меры безопасности

Директор отдела продаж и маркетинга самарского отеля "Ренессанс" Армине Саркисян, в котором сборная России разместится перед матчем чемпионата мира-2018 против Уругвая, сообщила, что национальную команду готовятся принять на высоком уровне. По ее словам, в отеле понимают, что россияне вышли из группы абсолютными фаворитами.

- Безусловно, предприняты все меры безопасности, которые необходимы для комфортного проживания сборной России, - цитирует ТАСС Саркисян. - Мы понимаем, что они вышли из группы абсолютными фаворитами. Принимая во внимание этот факт, будут приняты особые меры безопасности. При этом большая часть внимания и концентрация будет уделена сервису.

Матч между сборными Уругвая и России состоится в понедельник, 25 июня, на стадионе "Самара Арена". Начало игры запланировано на 17.00 по московскому времени.

Отметим, что россияне выйдут в 1/8 финала с первого места в группе, если не проиграют южноамериканцам.

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