15:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В отеле сборной России в Самаре будут предприняты особые меры безопасности


Директор отдела продаж и маркетинга самарского отеля "Ренессанс" Армине Саркисян, в котором сборная России разместится перед матчем чемпионата мира-2018 против Уругвая, сообщила, что национальную команду готовятся принять на высоком уровне. По ее словам, в отеле понимают, что россияне вышли из группы абсолютными фаворитами.

- Безусловно, предприняты все меры безопасности, которые необходимы для комфортного проживания сборной России, - цитирует ТАСС Саркисян. - Мы понимаем, что они вышли из группы абсолютными фаворитами. Принимая во внимание этот факт, будут приняты особые меры безопасности. При этом большая часть внимания и концентрация будет уделена сервису.

Матч между сборными Уругвая и России состоится в понедельник, 25 июня, на стадионе "Самара Арена". Начало игры запланировано на 17.00 по московскому времени.

Отметим, что россияне выйдут в 1/8 финала с первого места в группе, если не проиграют южноамериканцам.

Уругвай - Россия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Как сборная России выступит на чемпионате мира-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5315419

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
Материалы других СМИ