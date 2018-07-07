"В одиночку мы добьемся малого, вместе - многого". Чорлука напутствовал сборную Хорватию

Защитник Ведран Чорлука напутствовал партнеров по сборной Хорватии перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против России.



- Вперед, парни. В одиночку мы добьемся малого, ВМЕСТЕ мы можем достичь многого, - написал Чорлука в Инстаграме.

На нынешнем чемпионате мира 32-летний защитник "Локомотива" провел 2 матча.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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