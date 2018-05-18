В Москве украли часть канатной дороги к ЧМ-2018

Полиция Москвы получила заявление об исчезновении части канатной дороги, которая должна стать частью инфраструктуры чемпионата мира-2018, сообщает news.ramber.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash. Гендиректор компании "Московские канатные дороги", подрядчика проекта на Воробьевых горах, заявил в полицию о краже со строительной площадки профильных панелей, которые предназначались для кровли канатной дороги.

Панели площадью 680 квадратных метров весят больше двух тонн, а стоят около двух миллионов рублей.

Полиция уже задержала подозреваемого – 24-летнего уроженца Ставрополя.

В Москве пройдут 11 матчей ЧМ-2018. На стадионе "Спартак" состоятся игры Аргентина - Хорватия(16 июня), Польша - Сенегал (19 июня), Бельгия - Тунис (23 июня), Сербия - Бразилия (27 июня) и встреча 1/8 финала (3 июля).

"Лужники" примут матч открытия турнира Россия - Саудовская Аравия (14 июня), игры Германия - Мексика (17 июня), Португалия - Марокко (20 июня), Дания - Франция (26 июня), встречу 1/8 финала (1 июля), полуфинал (11 июля) и финал (15 июля).

На Воробьевых горах будет расположена фан-зона ЧМ-2018.

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