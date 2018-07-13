В Москве прошел вечер памяти Ференца Пушкаша

В пятницу в центре Москвы прошел вечер памяти великого венгерского футболиста Ференца Пушкаша. Гостям показали фильм о жизни футболиста и представили новое русскоязычное издание биографии легендарного спортсмена.

На мероприятии побывал первый вице-президент РФС Никита Симонян.



– Я благодарен за этот вечер, который организовали в память великого Пушкаша, – сказал Симонян. – Тогда был другой футбол, но если бы не было того футбола, не было бы и сегодняшнего. Помню матч мадридского "Реала", где играл Пушкаш, с "Андерлехтом". На пару Ди Стефано – Пушкаш было любо-дорого смотреть. Тот мяч, который Ференц забил своей коронной левой ногой в верхний угол, помнится до сих пор. Такие игроки, как Пушкаш, Яшин, Пеле, Марадона – не просто великие. Это действительно удивительнее люди, простые в общении.

Вдова лучшего вратаря XX века Льва Яшина – Валентина Яшина – отметила, что Пушкаш был другом не только ее мужа, а всей их семьи.

– Лев Иванович был знаком с Пушкашом с 1954 года и был одним из его лучших друзей, – рассказала Яшина. – Они часто играли против друг друга и после каждого матча обнимались и обменивались теплыми словами. Муж любил рассказывать такую историю. Он приехал на чемпионат мира в Испании в 1982 году, а перед этим – перенес инфаркт. Но врач перед поездкой разрешил ему выпить немного коньяку для расширения сосудов. Когда он прибыл в Мадрид, от духоты сердце дало о себе знать. Возле стадиона он встретил Пушкаша и рассказал, что ему срочно нужно выпить немного коньяку. Ференц посадил его в машину и повез в ближайший бар, но там не оказалось выпивки, тогда они поехали во второй, но там история повторилась. Когда они приехали в третий бар, Пушкаш сказал, что разнесет его, если им не нальют. И им налили. Мужу полегчало. Лев Иванович часто говорил, что Ференц спас ему жизнь.

Пушкаш выступал за будапештский "Говенд" и мадридский "Реал". За сборную Венгрии сыграл 85 матчей, забив 84 мяча. Еще четыре встречи провел в составе команды Испании. Олимпийский чемпион 1952 года. Серебряный призер чемпионата мира-1954. Занял шестое место в опросе "Футболист столетия", который провела Международная федерация футбольной истории и статистики. Скончался в 2006 году в возрасте 79 лет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)