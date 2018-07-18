В Москве предложили установить памятник "золотой ноге" Акинфеева

Скульптуры в честь волка Забиваки, вратаря сборной России Игоря Акинфеева или болельщиков разных рас предлагают установить москвичи на Никольской улице.

Свои предложения горожане оставляют в блоге мэра Сергея Собянина, который накануне финала ЧМ-2018 Франция - Хорватия (4:2) поддержал идею установки памятного знака и призвал жителей делится своими вариантами в комментариях к посту.

На данный момент в число самых популярных предложений входят фигура талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки, памятник "золотой ноге" И.Акинфеева, скульптура болельщиков разных рас, золотой мяч с символикой FIFA 2018 Russia, уличные фонари в форме футбольного мяча или кубка FIFА.

