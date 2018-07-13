В московском метро к ЧМ-2018 обновили навигационные знаки

В московском метро обновили более 62 тысяч навигационных знаков в связи с проведением ЧМ-2018. Об этом сообщил заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. По его словам, до начала чемпионата обновили 60 тысяч элементов навигации, а после начала обновили еще две тысячи.



Латыпов отметил, что элементы добавили, когда поняли логику иностранных болельщиков, которая отличается от российской. На центральных станциях подземки всю информацию продублировали на английский. На остальных станциях продублировали только основные маршруты.

- Табличка висит здесь, человек приходит и смотрит на стену, где она не висит, хотя буквально в двух метрах. Вот такие вот вещи мы за первые дни поправили, – цитирует Латыпова "Москва 24".