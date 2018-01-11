В Минспорт направлен запрос по отлову бродячих собак в городах ЧМ-2018

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился с запросом на имя министра спорта Павла Колобкова с просьбой вмешаться в ситуацию с массовым убийством животных в городах-участниках чемпионата мира-2018, сообщает "Парламентская газета".

В своем запросе председатель комитета Владимир Бурматов отмечает многочисленные жалобы граждан и зоозащитных организаций в связи с тем, что при подготовке к турниру осуществляется массовое уничтожение безнадзорных животных.

"Прошу вас обратиться в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых планируется проведение матчей чемпионата, поставив вопрос о необходимости регулирования численности безнадзорных животных гуманными методами, не предусматривающими гибель или нанесение увечий и травм животным", – говорится в запросе.

– Я вам назову некоторые расценки: за убийство одной собаки берут 6-9 тысяч рублей. За эти деньги можно спокойно осуществить отлов, вакцинацию и стерилизацию, содержание животных в пункте передержки, – сказал Бурматов в интервью СМИ. – Тревожные сигналы должны прекратиться. Это вопрос репутации для нашей страны. Потому что мы не дикари, чтобы массово убивать животных на улицах, скидывать их окровавленные трупы в машины и возить по всему городу.

Городам-организаторам, а также министерствам природы и здравоохранения было поручено обратить внимание на проблему, и при ее решении избегать мер, которые могут быть расценены как жестокое обращение с животными и вызвать негативную реакцию общественности. Об этом сказано в ответе Колобкова председателю комитета.