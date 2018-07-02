В Кремле пока не знают, приедет ли Макрон на матч ЧМ-2018

В Кремле пока не знают, приедет ли президент Франции Эммануэль Макрон на чемпионат мира по футболу, но рады всем гостям, сказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"В Москве ожидают всех тех, кто изъявит желание приехать на этот чудесный праздник футбола", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле визита Макрона в Россию.

На вопрос, есть ли какое-то подтверждение от французской стороны, Песков ответил "нет, конкретной информации пока нет". "Но мы не исключаем такой возможности, опять же, ориентируясь на те слова, которые говорил господин президент, находясь в Санкт-Петербурге", – добавил пресс-секретарь Президента.

Сборная Франции, вышла в 1/4 финала чемпионата мира, переиграв в субботу Аргентину (4:2). Матч 1/4 финала Уругвай - Франция состоится 6 июля в Нижнем Новгороде. Начало - в 17:00.