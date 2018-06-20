23:30 20 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Иране впервые с 1979 женщин пустили смотреть матч на стадионе


В Иране впервые с 1979 года на стадион наравне с мужчинами пустили женщин, сообщает Al Ahram. На стадионе "Азади" в Тегеране был установлен монитор, на котором транслировался матч группового турнира чемпионата мира-2018 Иран - Испания (0:1). Всего было продано порядка 10 тысяч билетов.

Изначально планировалось допустить женщин на предыдущую игру против Марокко (1:0), но за несколько часов до матча власти запретили трансляции футбола на открытых площадках. Впрочем, массовые гуляния после победы сборной заставили их изменить решение. 

Иран - Испания

 

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