В Иране впервые с 1979 женщин пустили смотреть матч на стадионе

В Иране впервые с 1979 года на стадион наравне с мужчинами пустили женщин, сообщает Al Ahram. На стадионе "Азади" в Тегеране был установлен монитор, на котором транслировался матч группового турнира чемпионата мира-2018 Иран - Испания (0:1). Всего было продано порядка 10 тысяч билетов.

Изначально планировалось допустить женщин на предыдущую игру против Марокко (1:0), но за несколько часов до матча власти запретили трансляции футбола на открытых площадках. Впрочем, массовые гуляния после победы сборной заставили их изменить решение.