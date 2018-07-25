В Госдуме считают, что участника акции Pussy Riot, выбежавшего на поле в финале ЧМ-2018, можно было бы посадить на 10 лет

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал "СЭ" свою позицию по поводу наказания, вынесенного участнику акции Pussy Riot Петру Верзилову, который во время финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия (4:2) выбежал на поле в полицеской форме. За ее незаконное ношение Верзилову назначен штраф в размере 1500 рублей в соответствии со статьей 17.12 КоАП.

- Есть статья закона в соответствии, с которой Верзилов получил наказание, - сказал Лебедев. - Максимальное и минимальное указано в кодексе. Конечно, всем бы хотелось, чтобы его посадили на десять лет, но, наверное, это стало бы слишком строгой мерой за подобное деяние. Практика показывает, что подобные вещи караются либо административным штрафом, либо запретом на посещение стадионов. Думаю, что Верзилов получил столько, сколько заслуживает.

- Нельзя было другую статью применить?

- А какую? Максимум что здесь можно предъявить - мелкое хулиганство. Но это дело судебных и правоохранительных органов. Мы же не можем с вами высказывать свои мнения, по какой статье его надо наказать. (Арман МКРТЧЯН)