В Госдуме подумают, как поощрить сборную России и Черчесова

Совет Думы поручил депутату, члену исполкома РФС Игорю Лебедеву подготовить предложения по тому, как следует отметить организаторов завершившегося чемпионата мира по футболу и сборную России под руководством Станислава Черчесова.

- Все фракции договорились, дано поручение Игорю Владимировичу Лебедеву как члену исполкома Российского футбольного союза, чтобы он от имени всех фракций внес предложение по тому, каким образом мы должны отметить и организаторов чемпионата мира по футболу, и тренера нашего, и команду, - цитирует ТАСС первого вице-спикера нижней палаты Ивана Мельникова.

На прошедшем домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала, в котором по пенальти уступила Хорватии – серебряному призеру турнира.

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