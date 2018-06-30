В Германии затравили первую в стране женщину-комментатора ЧМ

Телекомпания ZDF, предложившая немецкой журналистке Клаудии Нойманн прокомментировать матчи чемпионата мира-2018, защищает женщину от многочисленных нападок со стороны недоброжелателей, информирует Die Zeit.

Сообщается, что телекомпания подала иск против двух пользователей, которые "выразили мнение в социальных медиа против Нойманн в крайне уничижительной форме". Сами комментарии не приведены, однако отмечается, что речь идет об оскорблениях и публичных призывах к действиям преступного характера.

- По-видимому, некоторые из телезрителей все еще не готовы всерьез воспринимать женщину-комментатора, - отметил директор ZDF Томас Беллут. Как отмечает Die Zeit, Нойманн ошиблась в распознавании одного из игроков сборной Японии, из-за чего ее стали оскорблять футбольные фанаты.

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