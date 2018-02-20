В Финляндии вручили первый паспорт болельщика ЧМ-2018

В Финляндии состоялась церемония вручения первого паспорта болельщика чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Церемония прошла во вторник в здании Российского центра науки и культуры. Обладателем паспорта стал финн Йоуко Похьянен.

- Это была идея моей дочери, чтобы поехать в Россию смотреть соревнования, поскольку это так близко. Туда отправятся, помимо меня, дочь и внук, который также занимается футболом. Мы посетим два матча в Санкт- Петербурге, посмотрим игру Бразилии и Аргентины. Я был в России давно, несколько десятков лет назад во времена СССР, Санкт-Петербург, наверное, сильно изменился за это время, - рассказал сам болельщик.

Похьянену также вручили сертификат на ускоренный курс русского языка перед ЧМ-2018.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.