В финал ЧМ попали игроки "Интера" и "Баварии". Десятый раз подряд!

На чемпионате мира-2018 подтвердилось негласное правило "Интера" и "Баварии". С 1982 года в финале обязательно играли футболисты этих клубов. В решающем матче ЧМ-2018 сыграют Франция, у которой есть Корантен Толиссо из "Баварии", и Хорватия, в составе которой играют Марсело Брозович и Иван Перишич из "Интера".
ЧМ-1982. "Интер" - Бергоми и Ориали, "Бавария" - Брайтнер, Дреммлер, Румменигге.
ЧМ-1986. "Интер" - Румменигге, "Бавария" - Эдер, Маттеус, Хенесс.
ЧМ-1990. "Интер" - Бреме, Клинсманн, Маттеус, "Бавария" - Ройтер, Колер, Аугенталер.
ЧМ-1994. "Интер" - Берти, "Бавария" - Жоржинью.
ЧМ-1998. "Интер" - Джоркаефф и Роналдо, "Бавария" - Лизаразю.
ЧМ-2002. "Интер" - Роналдо, "Бавария" - Кан, Линке, Йеремис.
ЧМ-2006. "Интер" - Матерацци, Гроссо, "Бавария" - Саньоль.
ЧМ-2010. "Интер" - Снайдер, "Бавария" - ван Боммел, Роббен.
ЧМ-2014. "Интер" - Паласио, "Бавария" - Нойер, Лам, Боатенг, Швайнгтайгер, Мюллер, Кроос, Гетце.