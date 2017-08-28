Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В ФИФА прокомментировали выпуск футболок с нацистской символикой к ЧМ-2018

1

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила мнение о выпуске и продаже футболок с нацистской символикой, упоминанием чемпионата мира 2018 года. Ранее сообщалось, что в Европе продают одежду с надписью: "На этот раз мы приедем летом".

– В ФИФА с нулевой терпимостью относятся к любым проявлениям дискриминации, имея механизм, который гарантирует атмосферу праздника и уважения на стадионах, – приводит RT слова представителя ФИФА. – Если говорить конкретно об этом инциденте, то ФИФА расценивает подобные вещи как еще одно проявление расовой нетерпимости и не будет допускать с ними на стадион.

В частности, в организации отметили, что имеют трехступенчатую систему по борьбе с дискриминацией на стадионах, которая была успешно опробована на Кубке конфедераций 2017 года в России.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/423963-fifa-futbolki-nacizm-chm

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Мотар

А в прошлый раз они не летом приезжали?:)

18:49