18:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Бразилии утверждают, что Дани Алвес не сыграет на чемпионате мира

Дани АЛВЕС. Фото AFP
Дани АЛВЕС. Фото AFP

Защитник "ПСЖ" и сборной Бразилии Дани Алвес не успеет восстановиться к чемпионату мира, сообщает Globo. Игрок повредил связки колена в финале Кубка Франции с "Ле-Эрбье" (2:0). 

В текущем сезоне Алвес провел за "ПСЖ" 41 матч во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии на групповом этапе сыграет со сборными ШвейцарииКоста-Рики и Сербии.

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