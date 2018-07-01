22:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Уставшие, но довольные!" Сборная России вернулась в Новогорск


Сборная России в Твиттере сообщила о возвращении команды на базу в Новогорске после победы над Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

"Вернулись в Новогорск! Уставшие, но довольные", -  говорится в подписи к видеоролику.

Такая же подпись сопровождает селфи вратаря и капитана национальной команды, лучшего игрока матча Игоря Акинфеева с защитником Андреем Семеновым.

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары ХорватияДания, матч между которыми проходит в эти минуты в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

Испания – Россия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Испании?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ