"Уставшие, но довольные!" Сборная России вернулась в Новогорск

Сборная России в Твиттере сообщила о возвращении команды на базу в Новогорске после победы над Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

"Вернулись в Новогорск! Уставшие, но довольные", - говорится в подписи к видеоролику.

Такая же подпись сопровождает селфи вратаря и капитана национальной команды, лучшего игрока матча Игоря Акинфеева с защитником Андреем Семеновым.

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми проходит в эти минуты в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

Вернулись в Новогорск! Уставшие, но довольные 😀 pic.twitter.com/z1WFMfw9ox – Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.

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