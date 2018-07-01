"Уставшие, но довольные!" Сборная России вернулась в Новогорск

Сборная России в Твиттере сообщила о возвращении команды на базу в Новогорске после победы над Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.
"Вернулись в Новогорск! Уставшие, но довольные", - говорится в подписи к видеоролику.
Такая же подпись сопровождает селфи вратаря и капитана национальной команды, лучшего игрока матча Игоря Акинфеева с защитником Андреем Семеновым.
Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми проходит в эти минуты в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.
Вернулись в Новогорск! Уставшие, но довольные 😀 pic.twitter.com/z1WFMfw9ox– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Усталые, но довольные 😊 pic.twitter.com/u2h5p2rquK– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
Опрос
- Игорь Акинфеев
- Сборная России (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- ЧМ-2018
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Андрей Семенов (футбол)