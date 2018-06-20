Уругвай - Саудовская Аравия: прогноз букмекеров

В среду, 20 июня, в Ростове-на-Дону пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018 по футболу. Сборные Уругвая и Саудовской Аравии сыграют на стадионе "Ростов Арена". Начало встречи – 18.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Уругвая на победу с коэффициентом 1,17, на ничью – 7,47, а успех Саудовской Аравии – 18,0.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь