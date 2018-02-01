Украинские журналисты получат аккредитации на ЧМ-2018 через ФИФА

Вчера появилась информация о том, что федерация футбола Украины (ФФУ) отказала украинским журналистам в аккредитации на матчи чемпионата мира-2018. В ответ на запрос "СЭ", смогут ли представители украинских СМИ приехать на мировое первенство, в ФИФА сообщили следующее:

"Аккредитация СМИ на чемпионат мира 2018 года в России проходит через медиаканал ФИФА и, главным образом, регулируется ассоциациями, входящими в Международную федерацию футбола. Однако журналисты также могут получить аккредитацию напрямую через ФИФА в индивидуальном порядке. Можем подтвердить, что некоторые украинские СМИ, обращавшиеся к нам, получили возможность подать заявки на аккредитации".

Как сообщил вчера Eurosport.ru, ФФУ пообещала сотрудникам украинских СМИ выдать специальные электронные ключи до конца срока подачи заявок (31 января), но затем их оповестили о том, что аккредитаций не будет.

Эту информацию в разговоре с руководителем отдела футбола "СЭ" Ильей Андреевым подтвердил член исполкома ФФУ, известный украинский журналист Артем Франков.

– Украина от своей квоты отказалась, потому что мы не можем гарантировать безопасность своих журналистов. Такова официальная формулировка. Украина отправила письмо в ФИФА, и дальнейшие вопросы, касающиеся данной темы, насколько я понимаю, находятся в ведении ФИФА и организаторов турнира, – сказал он.

– Журналисты, которые готовы поехать на чемпионат мира, есть, – отметил Франков. – Каким образом они смогут аккредитоваться – не знаю. Возможно, напрямую через ФИФА. Однако до сих пор было два условия: первое – для аккредитации у тебя должна быть учетная запись на медиаканале ФИФА, второе – ты должен получить одобрение от своей национальной федерации, чтобы отправить заявку.

– Запрет касается только пишущих СМИ, или же телевизионщиков тоже?

– Для уточнения всех деталей лучше обратиться в пресс-службу ФФУ. Но я не вижу вариантов, при которых пишущие не едут, а снимающие – едут. Тем более, Украина не покупала права на трансляцию чемпионата мира.

Прием заявок на аккредитацию СМИ на чемпионат мира по футболу-2018 начался 2 декабря прошлого года и закончился в минувшую среду. Чтобы подать заявку любой журналист должен был зарегистрироваться на медиаканале ФИФА и ввести уникальные код пользователя и электронный ключ. Российские СМИ могли получить их в оргкомитете "Россия-2018". А вот зарубежным нужно было обращаться в свои национальные футбольные ассоциации. (Александр БОБРОВ)

Украинские журналисты не едут на чемпионат мира-2018. Объясняем, в чем дело