Украинца оштрафовали за появление на поле во время матча Россия - Саудовская Аравия

Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинского болельщика, нарушившего правила поведения зрителей во время матча между сборными Саудовской Аравии и России на ЧМ-2018.

"Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Она отметила, что украинцу также запрещено посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.

На судебном заседании болельщик признал свою вину. По словам Солоповой, это пока единственное административное дело в отношении болельщика, поступившее в столичные суды с начала ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь