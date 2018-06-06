УФАС возбудило дело о незаконной рекламе перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Свердловской области возбудило административное дело в связи с незаконным размещением 12 рекламных конструкций в Екатеринбурге в зоне проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основанием к возбуждению дела стало размещение рекламы, расположенной в двухкилометровой зоне стадиона "Екатеринбург-Арена". Это нарушает закон "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу". Акты составлены в отношении 12 рекламных конструкций.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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