У костариканского болельщика украли телефон и кошелек в московском ночном клубе

Для болельщика из Коста-Рики неудачно завершился визит в один из ночных клубов Москвы - у него украли телефон и кошелек.

- В правоохранительные органы поступило заявление от гражданина Коста-Рики 1974 года рождения, в котором он сообщил, что в минувший понедельник в ночном клубе на Саввинской набережной в Москве почувствовал себя плохо после того, как выпил несколько коктейлей, - сказал осведомленный с ситуацией источник агентству "Интерфакс". - Пострадавшему была вызвана скорая помощь. Вскоре заявитель обнаружил пропажу мобильного телефона "Самсунг", кредитной карты и денежных средств в сумме 500 евро.

Гражданин Коста-Рики прибыл на ЧМ-2018, чтобы поддержать сборную своей страны.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018