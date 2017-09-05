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08:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Тысячи английских болельщиков опоздали на начало матча против Словакии из-за ошибки в билетах

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Несколько тысяч человек не смогли попасть на "Уэмбли" к началу матча восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Словакии (2:1). Как сообщает Daily Mail, на встречу не успели пройти около 4-5 тысяч английских болельщиков.

Причиной этого стали ошибки, которые были допущены при печати билетов. Кроме того, представители сулужбы безопасности выполняли свою работу медленно во время прохождения болельщиками турникетов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Ну полная деквалификация...ну полная...А они еще хотят ЧМ проводить...

08:16