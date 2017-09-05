Тысячи английских болельщиков опоздали на начало матча против Словакии из-за ошибки в билетах

Несколько тысяч человек не смогли попасть на "Уэмбли" к началу матча восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Словакии (2:1). Как сообщает Daily Mail, на встречу не успели пройти около 4-5 тысяч английских болельщиков.
Причиной этого стали ошибки, которые были допущены при печати билетов. Кроме того, представители сулужбы безопасности выполняли свою работу медленно во время прохождения болельщиками турникетов.
Serenky25
Ну полная деквалификация...ну полная...А они еще хотят ЧМ проводить...
08:16