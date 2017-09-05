Тысячи английских болельщиков опоздали на начало матча против Словакии из-за ошибки в билетах

Несколько тысяч человек не смогли попасть на "Уэмбли" к началу матча восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Словакии (2:1). Как сообщает Daily Mail, на встречу не успели пройти около 4-5 тысяч английских болельщиков.

Причиной этого стали ошибки, которые были допущены при печати билетов. Кроме того, представители сулужбы безопасности выполняли свою работу медленно во время прохождения болельщиками турникетов.