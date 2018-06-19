Твиттер ла лиги - о Черышеве: "Человек дель момент"

Официальный твиттер испанской ла лиги, в которой Денис Черышев выступает за "Вильярреал" поздравил полузащитника сборной России с голом в ворота Египта в матче 2-го тура группового этапе чемпионата мира. Для Черышева это уже третий забитый мяч в двух матчах на турнире. Также он, выйдя на замену, отметился дублем в ворота Саудовской Аравии и теперь догнал Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров чемпионата мира.

"Человек момента", – написано в Твиттере ла лиги.