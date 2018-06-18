Тунис - Англия: африканцы заменили вратаря уже на 16-й минуте матча

Вратарь сборной Туниса Муэз Ассен покинул поле на 16-й минуте матча чемпионата мира против Англии из-за травмы. Вместо него защищать ворота африканской команды вышел Фарук Бен Мустафа.

Ассен получил травму уже на первых минутах матча, неудачно упав на газон. До своей замены он успел совершить несколько сейвов, в том числе отразив удар Джона Стоунса после углового, но не сумел справиться с добиванием Харри Кейна.

После этого он попросил замену и уходил с газона, держась за плечо.

"СЭ" ведет тестовую трансляцию встречи.