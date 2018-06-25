22:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Три сухих победы в группе было только у четырех команд


Сборная Уругвая провела шестой матч "на ноль" в 2018 году и стала пятой командой в истории, которая вышла из группы чемпионата мира, одержав три сухих победы. Любопытно, что обладатели идеальной обороны на первом этапе никогда не добирались до титула. (Кирилл БУРДАКОВ)

Команды, одержавшие три сухие победы в группе ЧМ

Год                  Команда                         Мячи                     Итог

1974*              Голландия                     8-0                         Финал

1986                Бразилия                        5-0                         1/4 финала

1990                Италия                           4-0                         3-е место

1998                Аргентина                      7-0                         1/4 финала

2018                Уругвай                         5-0                         ?

* Второй групповой турнир.

 

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
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