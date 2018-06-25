Три сухих победы в группе было только у четырех команд

Сборная Уругвая провела шестой матч "на ноль" в 2018 году и стала пятой командой в истории, которая вышла из группы чемпионата мира, одержав три сухих победы. Любопытно, что обладатели идеальной обороны на первом этапе никогда не добирались до титула. (Кирилл БУРДАКОВ)
Команды, одержавшие три сухие победы в группе ЧМ
Год Команда Мячи Итог
1974* Голландия 8-0 Финал
1986 Бразилия 5-0 1/4 финала
1990 Италия 4-0 3-е место
1998 Аргентина 7-0 1/4 финала
2018 Уругвай 5-0 ?
* Второй групповой турнир.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/