Тренер сборной Уругвая: "Высоко оценили игру сборной России с Испанией"

Помощник главного тренера сборной Уругвая Сельсо Отеро по окончании семинара представителей команд-участниц чемпионата мира подчеркнул, что полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра​ имеет шансы попасть в заявку южноамериканцев, передает из Сочи спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Каково ваше мнение о сборной России? – вопрос Отеро.

– Это страна-организатор, которую будет поддерживать много болельщиков. На домашнем чемпионате сложится особая атмосфера для России, поэтому она будет сильнее обычного. Мы смотрели матч с Испанией и высоко оценили выступление вашей сборной. Футболисты проявили характер в этой игре, так что наша встреча с этой сборной не будет простой.

– Согласны, что Уругвай – фаворит группы?

– Мы постараемся стать лучшими, но загадывать заранее не хотим. Надеемся просто провести три матча группового этапа на высоком уровне, выложиться на максимум и выйти в плей-офф. Затем мы, конечно, будем стремиться стать лучшими.

– Почему выбрали базу в Нижнем Новгороде?

– В этом городе нам подошли все условия. Он очень похож на то место, где мы тренируемся в Уругвае.

– Главный тренер сборной Бразилии Тите опубликовал список футболистов, которые точно приедут на чемпионат мира. Есть ли такой список у вас?

– Нет, решение будет принято после финального собрания тренеров. Приехать в Россию может до 35 игроков сборной Уругвая.

– Есть ли шанс у Маурисио Перейры из "Краснодара"?

– Мы знаем Маурисио с самого детства и следим за его развитием. Он, как и любой уругвайский футболист, может быть вызван в сборную.