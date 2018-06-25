Тренер сборной Нигерии: "Муса придает нам уверенности"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор заявил, что форвард Ахмед Муса придает уверенности всей его команде. В матче группового этапа чемпионата мира против Исландии (2:0) африканец отметился дублем.

- Муса забил голы после быстрых атак, с блестящей техникой, - цитирует Рора РИА Новости. - В прошлом году он мало играл в "Лестере", хотя я просил клуб дать ему игровую практику. Когда Муса перешел в ЦСКА, я приезжал в Россию, чтобы увидеть его в деле. Это было в конце февраля-начале марта, было много снега, но Муса работал отлично. Он придает уверенность всей команде. Надеюсь, он поможет нам завтра победить аргентинцев.

Сборная Нигерии выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с Аргентиной (26 июня, Санкт-Петербург).