Тренер сборной Нигерии: "Муса придает нам уверенности"

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор заявил, что форвард Ахмед Муса придает уверенности всей его команде. В матче группового этапа чемпионата мира против Исландии (2:0) африканец отметился дублем.
- Муса забил голы после быстрых атак, с блестящей техникой, - цитирует Рора РИА Новости. - В прошлом году он мало играл в "Лестере", хотя я просил клуб дать ему игровую практику. Когда Муса перешел в ЦСКА, я приезжал в Россию, чтобы увидеть его в деле. Это было в конце февраля-начале марта, было много снега, но Муса работал отлично. Он придает уверенность всей команде. Надеюсь, он поможет нам завтра победить аргентинцев.
Сборная Нигерии выступает в группе D. Ей предстоит встретиться с Аргентиной (26 июня, Санкт-Петербург).
Опрос
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180625/1138521542.html
- ЦСКА (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Лестер
- Ахмед Муса