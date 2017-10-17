Тренер сборной Гондураса: "Два матча "стыков" за пять дней? Это бесчеловечно"

Главный тренер сборной Гондураса Хорхе Луис Пинто остался недоволен тем, что оба стыковых матча чемпионата мира-2018 будут сыграны в течение пяти дней. Напомним, соперником Гондураса стала Австралия. Первая игра пройдет 10 ноября в Гондурасе, ответная - 15 ноября в Австралии. Отметим, что прямых авиарейсов между странами нет, поэтому командам предстоит делать пересадку.

- ФИФА принял бесчеловечное решение провести два матча за пять дней, – цитирует Diez Пинто. - Но нам не нужно будет делать два перелета, это могло бы нам навредить. Сборная Австралии должна приехать сначала к нам, провести игру, а затем вернуться домой. Это более утомительно.