Тренер Саудовской Аравии рассказал, как готовится к матчу против России

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци выступил на пресс-конференции после поражения от Италии (1:2) в товарищеском матче в швейцарском Санкт-Галлене. Напомним, что аравийцы – соперник России в матче открытия чемпионата мира по футболу-2018.

Пицци говорил по-итальянски, его ретранслировали на арабский, но, к счастью, нашелся и человек, который кратко перевел речь тренера на английский язык.

- Мы играли с одной из лучших команд мира, хотя она и не с сильным тренером, - сказал Пицци. - Считаю, провели удачный матч, особенно второй тайм. У нас впереди матчи с Перу и Германией – а вы сами понимаете, что такое Германия. Собираемся извлечь максимальную пользу. Уверен, что мы будем выглядеть все лучше.

- Кто фаворит матча открытия ЧМ-2018 против России? Что вы думаете о нашей национальной команде? – вопрос от "СЭ".

- Да, так получилось, что нам выпало играть в матче открытия с хозяевами турнира. А это означает, что нас ждет особое давление – речь даже не столько об игроках на поле, а прежде всего о прессе со стороны средств массовой информации, зрителей, фанатов и так далее. Очевидно, что нас ждет нервная игра. Но мы постоянно работаем над тем, чтобы научить игроков: они способны выступать против любой команды мира. (Дмитрий СИМОНОВ)

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